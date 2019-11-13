Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении законопроект о физлицах-иноагентах

Москва, 13 ноября. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении проект закона о дополнительном регулировании зарубежных СМИ-иноагентов.

По словам председателя комитета Леонида Левина, ко второму чтению в общей сложности поступило десять поправок. Речь идет о том, что министерство юстиции РФ получит полномочия вести реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иностранных агентов будет принимать Минюст и МИД, объяснил Левин.

Также поправки предполагают, что физическое или юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, «если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента».

«В поправках исключено принятое в первом чтении положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что также претерпел изменения «порядок ограничения доступа к информационным ресурсам иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента». Как заметил Левин, если лицо будет признано иноагентом, то оно «будет обязано учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года».

«Лица, которые в дальнейшем будут признаны иностранными агентами, будут обязаны учредить такое юридическое лицо в течение одного месяца со дня признания таковыми», — резюмировал Левин.

Напомним, 13 ноября комитет ГД по информационной политике рассмотрел поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта. По словам одного из инициаторов принятия поправок члена Совета Федерации Андрея Климова, закон может быть распространен в том числе на российских журналистов, работающих в иностранных СМИ, признанных иноагентами.

В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Госдумы Евгений Федоров подчеркнул, что закон о физических лицах — иноагентах сегодня России просто жизненно необходим. С его точки зрения, предлагаемые поправки в российское законодательство помогут серьезно ограничить вмешательство иностранных спецслужб во внутренние дела нашей страны.