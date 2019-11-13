Матери Заворотнюк грозит 15 суток ареста

Москва, 13 ноября. Мать известной актрисы Анастасии Заворотнюк может быть привлечена к административной ответственности за неуплату штрафов ГИБДД. Пять лет назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» подарила маме спортивную машину Porsche Panamera, которая с тех пор регулярно попадает в поле зрения правоохранительных органов.

Речь идет о превышении скорости, парковки в неположенном месте, заезде на выделенную полосу и других нарушениях. На данный момент у Валентины Заворотнюк накопилось неоплаченных штрафов на 26,8 тыс. рублей. Отметим, что неоплата штрафа является административным правонарушением.

«В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3 тыс. рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток», — пояснил источник KP.ru.

По его словам, неоплаченных штрафов, по которым матери Заворотнюк грозит арест, набралось уже девять штук. Все они были получены в июне-июле.

Суммарно за машиной числится 332 нарушений ПДД. Последний штраф был выписан 4 ноября за превышение скорости на 20-40 км в час. Отметим, что Porsche Panamera пользуются также Анастасия Заворотнюк и ее муж — Петр Чернышев, однако сам автомобиль записан на Валентину Заворотнюк, которой и придется платить штрафы.

Ранее сообщалось, что судебные приставы пытаются взыскать с Анастасии Заворотнюк долг на 24,5 тыс. рублей. При этом представитель ФССП заявил, что ведомство не будет идти на поблажки в связи с болезнью должника, а спишет необходимую сумму, как только она поступит на счет актрисы.