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Девочка умерла во время отдыха в «Артеке»

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Девочка умерла во время отдыха в «Артеке»

Симферополь, 13 ноября. Девочка умерла во время отдыха в международном детском центре «Артек». Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти школьницы.

По информации ведомства, 15-летняя девочка приехала на отдых в «Артек» из Махачкалы. Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать. Утром ее обнаружили мертвой.

На месте происшествия работают следовали и криминалисты. Также назначены экспертизы для установления причины смерти школьницы. Отмечается, что следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить картину событий, которые предшествовали гибели ребенка. Как передает ForPost, группу следователей и криминалистов возглавил исполняющий обязанности руководителя ГСУ по Крыму Владимир Терентьев.

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Источник: ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю
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