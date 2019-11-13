Девочка умерла во время отдыха в «Артеке»

Симферополь, 13 ноября. Девочка умерла во время отдыха в международном детском центре «Артек». Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту смерти школьницы.

По информации ведомства, 15-летняя девочка приехала на отдых в «Артек» из Махачкалы. Предварительно установлено, что накануне вечером школьница легла спать. Утром ее обнаружили мертвой.

На месте происшествия работают следовали и криминалисты. Также назначены экспертизы для установления причины смерти школьницы. Отмечается, что следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить картину событий, которые предшествовали гибели ребенка. Как передает ForPost, группу следователей и криминалистов возглавил исполняющий обязанности руководителя ГСУ по Крыму Владимир Терентьев.