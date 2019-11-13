Сотрудников СМИ-иноагентов могут признать иностранными агентами в России

Москва, 13 ноября. Сотрудники СМИ, признанных иноагентами в России, также могут получить статус иностранных агентов в нашей стране. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По словам парламентария, предложение в первую очередь касается журналистов, пишущих на общественно-политические темы. Также Левин подчеркнул, что проект закона не затронет блогеров и российских публицистов. Инициатива стала ответом на действия других стран в отношении российских журналистов, работающих за границей.

Законопроект был внесен в Госдуму Левиным и вице-спикером парламента Петром Толстым в 2017 году. Авторы инициативы предлагают ввести штраф в размере до пяти миллионов рублей для СМИ, которые были признаны иноагентами, если издания нарушат определенные правила. Подобные издания не могут распространять в нашей стране публикации без специальной маркировки. Кроме того, материалы, подготовленные иностранным агентом, должны сопровождаться соответствующей пометкой. Также в выходных данных СМИ должно быть указано, что оно учреждено иноагентом.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственный классификатор СМИ. В список вошли около 500 изданий, в том числе и региональные ресурсы. Цель создания классификатора — помочь российскому читателю выбрать надежный источник информации.