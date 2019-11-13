Социологи рассказали, сколько россиян занимается спортом

Москва, 13 ноября. Большинство граждан РФ — 70% — занимаются спортом для укрепления здоровья и лишь каждый пятый — для улучшения фигуры. Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По имеющимся данным, 63% опрошенных ответили, что занимаются спортом. Отмечается, что больше всех в физическую активность вовлечены дети в возрасте с 6 до 12 лет — 93%, а также дети в возрасте с 3 до 5 лет — 81%.

Как сообщает «ФедералПресс», россияне главным образом занимаются спортом для укрепления здоровья и иммунитета — 70%, чтобы похудеть и как-то улучшить фигуру — 20%, для здорового образа жизни (ЗОЖ) — 19%, ради удовольствия — 18%. Также из 63% занимающихся спортом респондентов делают это регулярно лишь 38%, а 23% — непостоянно.

Отвечая на вопрос, почему вы не занимаетесь спортом, респонденты указали, что у них нет свободного времени — 36%, много работы и дел — 26%, по состоянию здоровья — 25%, из-за лени — 11%.

Всероссийские опросы были проведены с августа по сентябрь текущего года. Выборка проводилась по нескольким возрастным категориям: опрос родителей детей в возрасте от 3 до 5 лет — 1200 человек, опрос родителей детей в возрасте 6–12 лет — 1000 опрошенных, опрос россиян в возрасте от 13 до 29 лет — 2200, опрос граждан от 30 до 59 лет — 3200, опрос россиян в возрасте от 60 лет и старше — 2400.