Первые две ракеты с блоком «Авангард» поступят на вооружение РВСН в ближайшие недели

Москва, 13 ноября. Первые две баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», поступят на вооружение Домбаровской дивизии РВСН в ближайшие несколько недель. Об этом в среду заявил информированный источник ТАСС.

По его словам, ракеты встанут на боевое дежурство в конце ноября или начале декабря. Более точной даты пока нет.

«Ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Домбаровской дивизии РВСН (Оренбургская область) будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству с «Авангардами» к концу 2019 года. В декабре прошлого года в Оренбургской области прошли успешные испытания ракет, оснащенных блоком «Авангард». По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, они смогли развить скорость в 27 махов, что полностью отвечает проектным прогнозам.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что система «Авангард» неуязвима для систем ПВО и ПРО вероятного противника. Глава государства также подчеркнул, что оружие поступит на вооружение российской армии уже в 2019 году.

«Авангард» способен совершать полеты на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз. Примечательно, что новейшее российское вооружение уже вызвало беспокойство в США. По словам обозревателя американского журнала The National Interest Дэвида Акса, российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» может справиться с любыми американскими средствами обороны.