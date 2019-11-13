Как существует религиозный фанатизм США в демократической обертке

США были основаны религиозными фанатиками и сектантами, которым пришлось бежать из Старого Света, чтобы иметь возможность жить по заповедям и канонам своих религиозных лидеров. Сейчас можно увидеть тяжелые последствия распространения религиозного фанатизма в США. Так, в Штатах до сих пор остаются те, кто «охотится на ведьм». Это наиболее распространено в среде христианских сект. Таких людей в современных условиях можно назвать радикальными христианами.

После обретения независимости массовое бегство сектантов было представлено как «рывок к свободе», «поиски земли обетованной» и «попытка построить лучшее общество». Однако, вместо этого получились общины фанатиков, которые творят настоящее мракобесие: они устраивают самосуд, отказываются от современной медицины, насильно выдают замуж, поощряют насилие в семье и максимально враждебно относятся ко всем, кто не является членом их общины. Вы думали, что это все осталось в прошлом? Тогда посмотрите на общины амишей, мормонов и целого ряда других радикальных сект христианского толка, которые процветают в США.

Последствия американского религиозного фанатизма

Однако, не сектами едиными живут США. По всей территории Соединенных Штатов посещение воскресной службы и жертвование денег местному приходу является практически обязательным. В домах перед ужином читают молитву, а дети проходят через все религиозные обряды в обязательном порядке. А если вы открыто заявите, что являетесь атеистом, то это может не только сузить ваш круг общения, но и привести к увольнению. Порой то, какой из кандидатов в президенты более набожный решает, будет ли он сидеть в овальном кабинете.

Христиане, а если быть точным, то всевозможные баптисты, адвентисты, кальвинисты, методисты, евангелисты и прочие крайне ревностно относятся к культам, приверженцами которых они являются. Доходит до того, что зачастую столь жаркий религиозный пыл становится причиной для преступлений на почве ненависти. Данные случаи носят систематический, если не сказать, массовый характер. Однако, в США принято замалчивать подобные инциденты, так как это бросает тень на институт церкви как таковой, который имеет огромное влияние на умы и сердца среднестатистического американца.

В 2004 году ФБР сообщило о 7649 случаях преступлений на почве ненависти, где были включены 9035 отдельных преступлений, 9528 жертв и 7 145 известных преступников. Анализ данных показал, что 52,9 процента были мотивированы расовыми мотивами, 18 процентов были вызваны религиозными предубеждениями, 15,7 процента стали результатом предубеждения против сексуальной ориентации, 12,7 процента были вызваны этническим/национальным предубеждением и 0,7 процента были связаны с предубеждением против инвалидности.

Управление американским обществом с помощью религии

При всей раздробленности американского христианства, мы не должны забывать о том, что все эти религиозные институты так или иначе используются для тотальной промывки мозгов и удержания под контролем всего американского общества. Например, мормоны очень широко вовлечены в деятельность ЦРУ и финансовых групп США.

Вербовщики ЦРУ рассказывали, что мормонов-миссионеров ценят за их знание иностранных языков, воздержание от наркотиков и алкоголя и уважение к авторитетам. Кроме того, мормоны занимают непропорционально большое количество руководящих должностей в нескольких крупных компаниях, включая Marriott, American Express, Dell, Lufthansa, Fisher-Price и Deloitte.

Мормоны прочно вошли в национальное сознание с появлением не одного, а двух кандидатов на пост президента в американских выборах 2012 года. При этом почти четверть избирателей говорят, что они не будут голосовать за президента-мормона. Однако согласно последним данным исследовательского центра Pew Research Center, мормонизм, насчитывающий 6 миллионов последователей, в настоящее время является четвертой по величине религией в Соединенных Штатах. Церковь утверждает, что число сторонников этой религии увеличивается на 1 миллион каждые три года.

Более четверти американских мормонов — в том числе ведущий Fox News Гленн Бек обратились в веру. Членство в мормонской церкви более чем удвоилось с 1980-х годов. В настоящее время в мире насчитывается более 14 миллионов мормонов, более половины из которых живут за пределами США, согласно статистике церкви 2010 года.

Ключевой причиной мормонского взрыва является приверженность церкви к популяризации религии, первую очередь через миссионеров. Ожидается, что каждый молодой мормон будет служить на миссии за границей в течение двух лет, и многие из них описывают это как «лучшие два года моей жизни». В настоящее время более 50 000 мормонских миссионеров служат церкви по всему миру.

На данный момент США представляют собой крайне нетерпимую и очень религиозную общину, в которой больше ценится единомыслие группы, чем уровень образованности отдельного индивида и его способность критически мыслить. Это абсолютно управляемое общество, которым легко управлять, создавая иллюзию выбора, иллюзию справедливости и постоянно напоминая о том, что некто сверху за ним следит и обязательно покарает за любое ослушание.

Как религия выступает фактором геополитики США

Известно, что религиозные убеждения политических деятелей США зачастую определяют их геополитические приоритеты. Так, почти половина всех американцев поддерживают Израиль, даже если его интересы расходятся с интересами их собственной страны. Только меньшинство американцев (47%) говорят, что их страна должна преследовать свои собственные интересы, а не поддерживать Израиль.

В числе причин поддержки американскими евреями Израиля выступает религиозная вера. Действительно, неоконы утверждают, что ни один хороший американский еврей не должен быть демократом на основании предполагаемой недостаточной поддержки партии Израиля.

Многие объясняют такую поддержку Израиля религиозным фанатизмом. Американские СМИ любят высмеивать враждебные нации, особенно мусульманские, за то, что они движимы религиозным экстремизмом, но это, несомненно, главный фактор, возможно, самый значительный, в объяснении горячей поддержки Израиля среди американского населения.

Как сообщал портал CAIRN, большинство преступников, совершающих преступления на почве ненависти, не принадлежат к какой-либо организованной группе. Тем не менее криминалист Джек Левин считает, что «не более 5% всех преступлений на почве ненависти в стране совершаются членами таких организаций, как Ку-Клукс-Клан, арийские нации или белое Арийское сопротивление». Однако члены группы Ку-Клукс-Клан продолжают за кулисами вдохновлять других совершать убийства, нападения и вандализм.

Кроме того, журналист Аманда Маркотт в материале для издания Salon рассказала о 9 способах, через которые христианские фанатики вредят США. В числе их были упомянуты война с рождественской истерией, ужасная система социальной защиты, креационизм, битвы за обращение в веру в школах, стремление убеждать людей голосовать против собственных интересов, христианские «развлечения», исцеления верой, деятельность современной республиканской партии США и культура изнасилования.

Также издание Huffpost объяснило, почему жители США кажутся более религиозными, чем другие западные державы. По словам авторов, первая поправка к Конституции США создала конкурентный религиозный рынок, на котором десятки сект конкурировали друг с другом, в то время как европейцы держались своих государственных церквей.

Американская конкуренция означала, что конфессии множились, религиозные предприниматели процветали, иммигранты импортировали традиции, необразованное духовенство привлекало необразованных последователей, а образованное духовенство привлекало образованных последователей.