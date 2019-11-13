Вишневский в объяснительной категорически отрицает секс-отношения со студентами

Санкт-Петербург, 13 ноября. Руководство РГПУ имени Герцена официально объявило об изучении появившихся в СМИ материалов, посвященных домогательствам со стороны петербургского депутата и преподавателя вуза Бориса Вишневского.

На официальной странице герценовского университета в социальной сети «ВКонтакте» появилось заявление, в котором говорится, что руководство вуза изучается распространившиеся в прессе сообщения о непристойном поведении Вишневского. При этом в вузе отметили, что им до сих пор не поступали жалобы от студентов на поведение преподавателя.

В сообщении указано, что Вишневский «категорически отрицает факты якобы нарушения им этических норм в общении со студентами». Кроме того, представители факультета и кафедры, где преподает парламентарий, провели беседу с группой студентов, которым Вишневский читает курс, и никто из них не подтвердил обвинения, добавили в РГПУ имени Герцена.

«Руководством факультета принято решение о дополнительных по отношению к регулярным контрольных посещениях занятий, остающихся до конца семестра в рамках учебной нагрузки преподавателя Б.Л. Вишневского. Помимо этого, пресс-служба университета распространила информацию о том, что ректор РГПУ приглашает студентов, а также тех выпускников герценовского университета, которые обвиняют Б.Л. Вишневского в якобы имевших место нарушениях этических норм, на личный прием», — говорится в сообщении.

Ранее на электронную почту редакции издания Nation News пришло письмо от выпускницы университета имени Герцена. Девушка по имени Кристина обвинила парламентария петербургского ЗакСа Бориса Вишневского в домогательствах к ней и ее сокурсницам. По ее словам, преподаватель выбирал в качестве жертв приезжих из провинции девушек, у которых в городе нет ни друзей, ни знакомых.

Вишневский, в свою очередь, заявил, что никогда не преподавал на первом курсе, и рекомендовал автору письма оставить предъявленные обвинения при себе. Он отверг все обвинения.

Однако петербуржцев слова Вишневского не убедили, и сотни активистов провели по городу одиночные пикеты возле здания ЗакСа в знак протеста против домогательств.

Кроме того, как указывает Nation News, в адрес студентов герценовского университета стали поступать угрозы, если кто-то вздумает прокомментировать скандал, в центре которого оказался Вишневский.

Одна из студенток рассказала, что наиболее активных студентов вызывают к руководству вуза и объясняют им, как нужно относиться к разгоревшемуся скандалу. По словам девушки, вуз настоятельно рекомендует не публиковать в соцсетях посты по поводу отношений с преподавателем и не комментировать прессе происходящее. В качестве устрашающего примера, как отметила девушка, студентам рассказывают историю об активисте из другого института, вышедшего с пикетом к ЗакСу с требованием уволить Вишневского, и сейчас ему грозит отчисление.