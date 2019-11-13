Политолог рассказал, когда ждать «посадок» ключевых чиновников на Украине

Не прошло и года, а вступившего в мае 2019-го в должность президента Украины Владимира Зеленского уже обвиняют в невыполнении предвыборных обещаний. По крайней мере, именно так делает руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. По его словам, Зеленский повинен в трех вещах: в том, что так и не начал «сажать коррупционеров», в том, что не начал добиваться возвращения граждан, и в том, что не сумел реализовать принцип равности граждан перед законом. А еще он не превратил воду в вино, не воскресил Лазаря и не прошелся босым по водной глади Азовского моря.

Федеральное агентство новостей узнало мнение политолога и координатора движения «Донбасс за Евразийский союз» Антона Бредихина, насколько своевременны обвинения в бездеятельности нового украинского президента, остановившись на каждом из пунктов.

«Ладно бы, если Зеленский уже заканчивал свой президентский срок — можно было бы говорить о невыполнении им каких-то своих обещаний. Но давайте не забывать, что после собственно президентских выборов у него были выборы в Верховную раду, куда он был должен провести свою партию, чтобы иметь полноценное влияние на политику. Если бы он начал свою деятельность именно с «посадок», окружающие его элиты с этим бы не смирились и на Украине начался новый, доселе невиданный политический кризис», — сказал политолог.

По его мнению, «посадки обязательно будут» — по мере того, как Зеленский заменит людей на ключевых постах в государстве на своих. Освобождать же посты он будет, как раз возбуждая уголовные дела на ненадежных управленческих кадров, которые достались ему «по наследству».

«Что же касается второго пункта, то для возвращения украинцев из эмиграции необходимо создание эффективной и современной экономики, чтобы у них была мотивация возвратиться на родину. За полгода полностью переформатировать отсталую украинскую экономику невозможно», — считает Бредихин.

Для того, чтобы реализовать третий пункт — «принцип равности граждан перед законом», — Зеленский должен опять-таки «дооформить отношения» с элитой, которая имеет внешних спонсоров в лице американцев.

«Даже разведение сил в Донбассе больше заслуга американцев, чем Зеленского, — заявил собеседник ФАН. — США давили на различные группы влияния на Украине, что и позволило добиться конечной цели. Так что, пока президент попросту не пересажает свои коррупционные элиты, ни о какой «равности перед законом» не может быть и речи».

По словам политолога, сейчас наблюдается активное привлечение к управлению государством старых кадров еще времен президентства Виктора Януковича. Бредихин считает, что наряду с назначением новых лиц это очень сбалансирует украинскую политику и сделает ее более жизнеспособной.