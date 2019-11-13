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Защита Соколова назвала клеветой сообщения об избиении историком другой студентки СПбГУ

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Защита Соколова назвала клеветой сообщения об избиении историком другой студентки СПбГУ

Санкт-Петербург, 13 ноября. Информация, что историк и доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, ранее избил еще одну студентку, является клеветой и «анонимным пасквилем». Об этом заявил адвокат Александр Почуев.

Ранее СМИ со ссылкой на публикацию «Московского комсомольца» сообщали, что одна из студенток СПбГУ рассказывала, как историк якобы избил ее, когда узнал о намерении девушки разорвать с ним отношения. 

«Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова», — заявил Александр Почуев, передает РИА Новости.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях Соколова в отношении еще одной студентки. 

Напомним, Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве девушки. Обвиняемого арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года. 

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова, который упал в реку Мойку. Сообщалось, что он пытался утопить рюкзак с отрубленными руками. В квартире доцента полиция обнаружила обезображенное тело девушки.

Олег Соколов оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил Анастасию Ещенко, свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы с намерением избавиться от него по частям.

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Источник: РИА Новости
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