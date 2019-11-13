Эксперт назвал солидарностью либералов выгораживание Вишневского на фоне секс-скандала

Москва, 13 ноября. Коллеги петербургского депутата Бориса Вишневского из либерального крыла заступились за парламентария, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Депутат Алексей Ковалев даже направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить письмо жалующейся на харассмент девушки на предмет клеветы и ложного доноса. Политолог Сергей Марков в свою очередь отметил, что такая реакция кажется ему вполне ожидаемой. Он призвал либералов провести независимое расследование вместо того, чтобы голословно защищать своего соратника.

«Это чистая политическая солидарность. Вишневский — оппозиционер, и они будут оппозиционера защищать, пока не произойдет что-то чудовищное. Как в той истории, когда «какой-то там» убил жену», — пояснил эксперт порталу Nation News.

Ситуацию с Вишневским также прокомментировали в РГПУ им. А. И. Герцена, где он работает преподавателем. Представитель университета отметил, что жалоб на Вишневского пока ни от кого не поступало.

Ранее сообщалось, что петербуржцы написали петицию, призвав правоохранительные органы проверить информацию о сексуальных домогательствах со стороны депутата. Поводом послужило письмо от бывшей студентки Вишневского Кристины. В нем она обвиняет преподавателя в сексуальных домогательствах к себе и еще четырем девушкам.