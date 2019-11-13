Эксперт оценил перспективность создания базы цифровых профилей россиян

Москва, 13 ноября. Создание государственной базы цифровых профилей россиян будет дорогим и малоперспективным. Об этом рассказал глава аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

«Создавать государственную базу профилей видится действительно очень дорогой и малоперспективной историей. Скорее всего, в ближайшее время появятся качественные частные аналоги», — заявил Поярков в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, данные из любой базы могут стать несанкционнированно доступны «третьим лицам, как минимум с помощью методов социальной инженерии». Арсений Поярков также обратил внимание на то, что каждый человек оставляет мощный цифровой след, по которому можно получить любую информацию без единой базы данных.

«Паспортные данные, недвижимость, движение по счету, выезды за границу и даже перемещения по городу человека теперь доступны каждому, кто готов немного потратиться на сбор этой информации. Поэтому скрывать что-то уже поздно», — объяснил он.

Напомним, в марте текущего года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин на пресс-конференции рассказал, что «Цифровой профиль» начнет действовать в четвертом квартале 2020 года. Он объяснил, что проект предполагает создание своеобразных электронных аккаунтов россиян, включающих все имеющиеся о них в государственных структурах цифровые данные. Соответствующий законопроект, по данным СМИ, подвергся критике Федеральной службы безопасности (ФСБ), так как обработка данных в рамках единой инфраструктуры повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах и следователях.