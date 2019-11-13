Донецк, 13 ноября. Саперы МЧС Донецкой Народной Республики приступили к разминированию на участке разведения сил и средств в Петровском. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Саперы МЧС ДНР приступили к разминированию в Петровском. По словам специалистов, сотрудниками МЧС начаты противоминные мероприятия. Населенный пункт стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Кроме него, войска развели у Золотого и Станицы Луганской.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

1 октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако Киев неоднократно срывал процесс. В итоге разведение войск в Золотом началось только 29 октября.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Ранее украинские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики.