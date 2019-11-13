Минфин планирует изменить валютную структуру ФНБ

Москва, 13 ноября. Минфин России планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

«Доля долларов будет понижена, валюты разные рассматриваются, естественно все резервные, в том числе и юани», — цитирует слова Колычева ТАСС.

Как передает агентство, в нормативной структуре валют ФНБ доля доллара сейчас составляет 45%, евро — 45%, фунта стерлингов — 10%. По информации Центробанка РФ на 31 марта, доля евро в структуре золотовалютных резервов составляла 30,3%, доллара — 23,6%, китайского юаня — 14,2%, британского фунта — 6,6%, остальное — прочие валюты.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представителям Минфина и Минэкономразвития предоставить предложения по новому механизму инвестирования ФНБ.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу России, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения считаются дополнительными. За их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах Центробанка. Финрегулятор, в свою очередь, инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.