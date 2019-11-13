В Минфине рассказали, когда россияне увидят положительный эффект от нацпроектов

Москва, 13 ноября. Задержка в реализации нацпроектов вызвала замедление темпов роста российской экономики, однако правительство РФ было готово к этому. Такое заявление в среду сделал замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

«В этом году было некоторое замедление, но оно, скорее, связано с внутренними факторами. Риск по поводу задержки реализации нацпроектов», — отметил он.

По словам чиновника, кабмин еще в прошлом году учитывал временный негативный эффект от налогового маневра, поэтому некоторое замедление темпов роста ВВП — вполне логичное развитие событий. Уже в следующем году негативный эффект полностью себя исчерпает, а с 2021-2022 года россияне увидят положительный накопленный эффект.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что за нарушение правил реализации нацпроектов предусмотрена повышенная ответственность, вплоть до уголовной. В сентябре российский премьер сообщил, что около 7 трлн рублей будет выделено из бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах. Большая часть средств пойдет на развитие социальной сферы.

Правительство РФ выделило 12 основных сфер, в которых реализуются национальные проекты: здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и международная кооперация. Суммарно на эти цели будет выделено 25,7 трлн рублей.