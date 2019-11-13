У сериала «Друзья» может появиться продолжение

Москва, 13 ноября. Культовый американский сериал «Друзья» может получить продолжение, сообщил The Hollywood Reporter.

По данным прессы, телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. о съемках продолжения комедийного телесериала. Сделка находится в зачаточном состоянии и может сорваться, уточнили источники издания.

В случае успеха в переговорах о продолжении съемок «Друзей» на экраны вернется весь звездный состав — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Кроме того, телеканал собирается привлечь к съемкам создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман, указала «Культуромания».

Слухи о продолжении «Друзей» гуляют уже несколько лет. Говорилось, что ведется работа над сценарием для новых эпизодов сериала, но до сих пор остается под вопросом, соберутся ли друзья вновь.

Сериал «Друзья», который рассказывает о жизни шестерых друзей, вышел на экраны в 1994 году и продолжал идти десять лет. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус», отметила «Газета.ру».