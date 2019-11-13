Сирия новости 13 ноября 12.30: ВС Турции атакуют курдских боевиков в Хасаке, провокации террористов в Алеппо

Сирия, 13 ноября. Армия Турции и союзные ей силы начали новое наступление в Хасаке, курдские террористы пытаются контратаковать. САА отвечает огнем артиллерии на провокации боевиков в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отвечают на провокации джихадистов в Алеппо

ВС Турции и союзные силы: начали новое наступление на курдских боевиков в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): занимаются грабежом местного населения в Дейр эз-Зоре.

Курдские вооруженные формирования: атакуют ВС Турции и союзные формирования на территории провинции Хасака.

Международная коалиция: провела воздушное патрулирование района нефтегазовых месторождений в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

По данным источника в Twitter (@Step_Agency) бойцы Сирийской арабской армии (САА), расположенные в районе Военной академии Алеппо, обстреляли позиции джихадистов в районе города Кафр-Даиль, находящегося в западной части провинции Алеппо. При этом правительственные силы применяли РСЗО. Также источником указывается, что сирийская армия ответила ракетным обстрелом на вооруженные провокации джихадистов у населенных пунктов Маарет-Артик и Кафр-Хамра, расположенных к северу от Алеппо.

Ранее сообщалось о том, что в окрестностях поселения Аун ад-Дадат взорвался установленный курдскими террористами фугас. В результате данного происшествия несколько местных жителей получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost) неустановленные злоумышленники подожгли одну из нефтяных скважин в районе Аль-Эзба на севере провинции. Также в районе Аль-Эзбы неизвестные лица ограбили дом местного жителя. Группа вооруженных людей, заявив, что они являются последователями «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) избили и ограбили хозяина жилища.

По данным источник в Twitter (@DeirEzzor24), боевые вертолеты международной коалиции провели воздушное патрулирование над районами, граничащими с газоперерабатывающим заводом «Коноко», расположенном в восточной части провинции. Напомним, что данные территории были оккупированы курдскими вооруженными формированиями при поддержке США в 2017 году. Террористы ИГ, удерживавшие контроль над районом нефтегазовх месторождений, пошли на сделку с курдскими боевиками, по которой они получали долю от незаконного вывоза нефти Сирии. Как ранее сообщало Минобороны РФ, американские военные при помощи курдских боевиков и сотрудников ЧВК выкачивают нефть из месторождений, на разработку которых сирийское правительство потратило в свое время огромные денежные средства.

Как отмечается источником в Twitter (@HalabTodayTV), шесть мирных жителей были ранены в результате подрыва на мине, установленной террористами ИГ в районе аль-Муззафин в Дейр эз-Зоре при отступлении из города. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Twitter (@mohmad_rasheed), подразделения Сирийской арабской армии, атаковали город Кафр-Увайд, расположенный к югу от Идлиба. При обстреле позиций непримиримых боевиков была использована тяжелая артиллерия и РСЗО. По данным источника в Twitter (@mohmad_rasheed), террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» провели серию арестов и досмотров на КПП «Баб аль-Хава», расположенном в приграничном с Турцией районе Сирии. Ранее боевики данного бандформирования уже неоднократно препятствовали перемещению беженцев из Идлиба, стремящихся попасть в Турцию.

Источником в Twitter (@baladinetwork) сообщается о том, что ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям террористов у села Мушрифа, расположенного на юге провинции Идлиб.

Провинция Хасака

Источник в Twitter (@NotWoofers) рассказывает о том, что при попытке начать новое наступление у населенного пункта Умм-Шейха турецкие войска и союзные им вооруженные формирования столкнулись с сильным сопротивлением курдских террористов «Демократических сил Сирии» (SDF). Сообщается, что в рамках наступательной операции турецкой стороной активно использовались ударные дроны и тяжелая артиллерия. По данным источника в Twitter (@XXVII27), члены протурецких вооруженных формирований смогли блокировать дорогу, связывающую города Абу Расин и Телль-Тамр. Как сообщает источник в Twitter (@NotWoofers), курдские боевики SDF предпринимают попытки контратаковать позиции ВС Турции и союзных им сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.