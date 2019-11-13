МВД назвало регион РФ с наибольшей раскрываемостью IT-преступлений

Москва, 13 ноября. Дагестан стал российским регионом, в котором чаще всего раскрываются преступления с использованием IT-технологий. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Наибольшая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, по итогам девяти месяцев текущего года зафиксирована в Республике Дагестан — 71,5%», — отметили в ведомстве.

Также в тройку лидеров вошли Ингушетия с раскрываемостью 59,4% и Чукотский АО с показателем 54,7%.

В МВД уточнили, что общий удельный вес преступлений с использованием информационных технологий среди других нарушений составил 3,2% в Дагестане и 3,5% в Ингушетии. При этом не сообщается, какой процент от общего количества IT-преступлений, совершаемых в России, фиксируется в Дагестане.

Ранее в МВД сообщили об увеличении числа случаев мошенничества с использованием банковских карт. За первые девять месяцев текущего года было зафиксировано 10 тысяч преступлений с использованием электронных средств платежа, пишет Deita.ru. За этот же период в России совершили свыше 205 тысяч IT-преступлений. Это почти на 70% больше, чем в 2018 году, сообщает «АиФ».

Ранее в Центробанке сообщили, что почти все хищения со счетов физических лиц осуществляются с помощью приемов социальной инженерии, пишет НСН. Обычно пострадавшие сами называют злоумышленникам данные банковской карты.