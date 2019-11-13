Тела двух украинцев нашли в морозилке на польском складе

Варшава, 13 ноября. Тела двух граждан Украины в бескислородном холодильнике для хранения фруктов обнаружили в польской деревне. Об этом сообщает в среду RMF24.

По информации польского издания, инцидент произошел на складе в населенном пункте Садковице. Тела граждан Украины нашел владелец хранилища. Уточняется, что погибшим украинцам было 26 и 48 лет, они временно проживали на территории склада.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет KP.ru.

Напомним, как сообщалось в прошлом месяце, уехавшие на заработки в Польшу украинцы жалуются на оскорбления и унижения из-за их национальности. Как отмечал руководитель профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, украинские мигранты вынуждены сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений». В начале осени 2019 года Киев и Варшава подписали соглашение о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран.

Как сообщала «Газета.Ru», согласно официальной информации Минсоцполитики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется до девяти миллионов граждан страны. При этом в течение последних лет эти статистические показатели значительно выросли, создавая экономические сложности на самой Украине.