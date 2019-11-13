Москвичи примут участие в краудсорсинг-проекте «Город спорта»

Москва, 13 ноября. Жители Москвы смогут предложить свои идеи и проголосовать за понравившиеся варианты улучшения спортивной сферы столицы с помощью краудсорсинг-проекта «Город спорта». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что проект будет запущен на площадке crowd.mos.ru. Свои пожелания и предложения по развитию спортивной сферы в столице москвичи могут высказать с 20 до 29 ноября. «Город спорта» пройдет в три этапа: на первом участники предложат свои идеи по направлениям «Спортивные мероприятия мегаполиса», «Спортивные секции» и «Информирование о спортивной жизни города»; на втором этапе москвичи примут участие в дискуссиях; а на третьем — финальном — этапе проекта будут отобраны лучшие идеи. Предложения, которые получат наибольшее количество откликов, будут реализованы.

Как отметили в пресс-службе Департамента спорта Москвы, в последние годы столица становится все более спортивным городом, на ее площадках регулярно проходят различные спортивно-массовые мероприятия, а сами москвичи охотно занимаются физкультурой, участвуют в соревнованиях и завоевывают призовые места.

«Мы надеемся, что проект поможет сделать спортивную жизнь города еще более насыщенной, а также поспособствует открытию новых секций и спортшкол в разных частях города», — отметили в пресс-службе столичного Департамента спорта.

«Город спорта» станет уже двадцатым краудсорсинг-проектом. До этого москвичи стали соавторами проектов детских поликлиник, библиотек, офисов госуслуг, культурных центров, парков и музеев, а также программы «Московское долголетие». Большинство идей было реализовано.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Активный гражданин» оценят электронную медицинскую карту, которую используют в московских поликлиниках. Проект стартовал пять лет назад, и за это время его участниками стали 2,6 миллиона человек.