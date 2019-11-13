Южная Корея готовит долгосрочную стратегию развития отношений с РФ

Сеул, 13 ноября. Южная Корея готовит стратегию экономического сотрудничества с Россией, которая рассчитана на 30 лет. Об этом в среду заявил глава комитета по северному экономическому сотрудничеству республики Квон Гу Хун.

По его словам, на сегодняшний день Москва и Сеул активно развивают двусторонние отношения. В феврале был подписан план сотрудничества по 9 направлениям, в июне был открыт Корейско-российский центр инноваций, а в сентябре стороны договорились о создании южнокорейского индустриального парка в Приморье. Кроме того, южнокорейские компании, которые ранее были привлечены к строительству российских СПГ-танкеров, рассчитывают на продолжение подобного сотрудничества.

Квон Гу Хун также напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. В этой связи планируется проведение 140 различных мероприятий.

В октябре сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить Южную Корею. Дата визита пока не уточняется. Кроме того, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявлял, что Сеул планирует подписать с Россией соглашение о свободной торговле. По его словам, страны собираются налаживать сотрудничество по разным направлениям.