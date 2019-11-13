Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Южная Корея готовит долгосрочную стратегию развития отношений с РФ

56
0 Оставить комментарий

Южная Корея готовит долгосрочную стратегию развития отношений с РФ

Сеул, 13 ноября. Южная Корея готовит стратегию экономического сотрудничества с Россией, которая рассчитана на 30 лет. Об этом в среду заявил глава комитета по северному экономическому сотрудничеству республики Квон Гу Хун.

По его словам, на сегодняшний день Москва и Сеул активно развивают двусторонние отношения. В феврале был подписан план сотрудничества по 9 направлениям, в июне был открыт Корейско-российский центр инноваций, а в сентябре стороны договорились о создании южнокорейского индустриального парка в Приморье. Кроме того, южнокорейские компании, которые ранее были привлечены к строительству российских СПГ-танкеров, рассчитывают на продолжение подобного сотрудничества.

Квон Гу Хун также напомнил, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. В этой связи планируется проведение 140 различных мероприятий.

В октябре сообщалось, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить Южную Корею. Дата визита пока не уточняется. Кроме того, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги заявлял, что Сеул планирует подписать с Россией соглашение о свободной торговле. По его словам, страны собираются налаживать сотрудничество по разным направлениям.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров