Медведев пообещал пересмотреть вопрос подключения соцобъектов в селах к Сети

Москва, 13 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотреть вопрос подключения к Интернету филиалов школ, расположенных в селах.

Глава кабинета министров пообещал, что профильные министерства по его поручению займутся разработкой мероприятий по подключению социальных объектов к Сети в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, министерству цифрового развития <…> предусмотреть мероприятия по национальной программе «Цифровая экономика» по подключению социальных объектов к сети Интернет», — подчеркнул Медведев.

Также он сообщил, что поручит министерству экономики и связи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть подключение сельских социальных объектов к Интернету и контролировать качество связи. По словам главы российского правительства, не у всех медицинских учреждений есть качественное подключение к Сети.