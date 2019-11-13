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Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом

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Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом

Вашингтон, 13 ноября. Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.

Чан сейчас занимает пост заместителя помощника государственного секретаря по конфликтам и операциям по стабилизации обстановки с апреля текущего года. При приеме на работу она утверждала, что закончила бизнес-школу Гарвардского университета, участвовала в панельных дискуссиях в ООН и а также выступала в конгрессе.

Как передает телеканал NBC, до работы в дипломатическом ведомстве Чан являлась генеральным директором небольшой некоммерческой организации Linking the World («Связывая мир»). Она рассказала коллегам, что эта компания работает в десятках государств, строит школы и помогает тысячам людей. При этом журналисты не смогли найти никакой информации о зарубежных проектах компании. Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом. 

Ранее член Конгресса  США Кeти Xилл подала в отставку после поступивших в ее адрес обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками. Как пояснила политик, она с «разбитым сердцем» объявляет о своем уходе из Конгресса. 

Комитет по этике палаты представителей организовал расследование против политика в связи с обвинениями в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.

Ранее корреспондент Шарлотт Эдвардс рассказала общественности, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повел себя неподобающим образом по отношению к ней 20 лет назад. Она вспомнила, как в 1999 году он, в то время работавший редактором в издании The Spectator, сжимал ее бедро совершенно неподобающим образом под столом во время частного обеда с коллегами. Представитель офиса премьер-министра уже заявил, что это неправда.

Этой историей Шарлотт Эдвардс поделилась в своей колонке в Sunday Times: по ее словам, возмутительную вольность Джонсон, незадолго до этого занявший должность редактора в The Spectator, позволил себе во время частного обеда.

 

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Источник: NBC
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