Косачев заявил о самостоятельности Мексики после предоставления Моралесу убежища

Москва, 13 ноября. Мексика показала свою независимость и самостоятельность, предоставив убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Российский сенатор не исключил, что Моралес мог бы долго скрываться от новой власти, однако Мексика поставила в этом вопросе точку. Мехико, как считает Косачев, в отличие от других стран Латинской Америки проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении экс-лидеру Боливии убежища.

«Подозреваю, что гонять его за непокорность американской доктрине Монро предполагалось по всему региону до скончания века. Чтобы другим неповадно было. Не получилось. Браво, Мексика! Браво, независимость!» — цитирует SM-News Косачева.

В конце октября Моралес выиграл на выборах в первом туре, но его основной соперник — Карлос Меса — не признал результаты голосования. На прошлой неделе вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил о своем уходе с поста главы государства. Все высшее руководство Боливии также ушло в отставку. Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес.