В Госдуме призвали присвоить Навальному и Соболь статус иноагента

Россия догоняет мировую практику идентификации иностранных агентов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Расширение закона

Комитет Государственной думы по информационной политике 13 ноября рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, который расширяет действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Законопроект, который был принят в первом чтении в январе 2018 года, предполагает, что иноагентом может быть признано физическое лицо, распространяющее материалы для неограниченного круга лиц и получающее иностранное финансирование.

Поправки, еще больше расширяющие предполагаемый спектр действия закона, были подготовлены сенатором Андреем Климовым и депутатом Василием Пискаревым (они оба руководят комиссиями по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела Российской Федерации в соответствующих палатах Федерального собрания).

Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны юридические и физические лица, которые распространяют сообщения иностранных СМИ-агентов или участвуют в их создании. Эти лица должны получать денежные средства или имущество от граждан других государств и иностранных организаций либо от уполномоченных ими российских лиц, имеющих финансирование из-за рубежа.

Мировая практика

Как отметил Виталий Милонов, те люди, которые занимаются профессиональной агитационной деятельностью, распространяя определенные потоки информации, ведут целенаправленную кампанию. Они, зная, что Россия приняла законы, аналогичные американским и европейским, пытаются уйти от ответственности, прячась за статусом физического лица.

«Эти люди действуют не от имени юридического лица, а идут частным порядком. Деньги они получают неофициальным образом, ведут теневую деятельность, не платят налоги и получают зарплаты черным налом. По сути дела, главная задача поправок — это не наказание кого-то, а четкая идентификация структур и лиц, которые занимаются соответствующей деятельностью», — пояснил Виталий Милонов.

Депутат обратил внимание, что российский закон об иноагентах гораздо мягче, чем в Соединенных Штатах. По сути, Россия сейчас догоняет мировую практику идентификации иностранных агентов.

«Это необходимые действия, которые предпринимаются страной, о защите собственного суверенитета. Потому что сейчас, когда будет начинаться новая федеральная избирательная кампания, мы понимаем, что вся эта братия (скандально известный блогер Алексей Навальный и его соратники. — Прим. ФАН) моментально активизируется. И мы увидим новые потоки различной информации», — добавил Виталий Милонов.

Политик подчеркнул, что российские власти за то, чтобы была свобода слова в нашей стране. Но если эта свобода продиктована интересами иностранного государства, то надо дать возможность этому иностранному государству себя идентифицировать. У людей должно быть четкое понимание, что это информация, которая распространяется благодаря вмешательству иной страны.

«Вот, например, «Голос Америки». Откуда он? Из Вашингтона. Все это понимают. И вот этот же логотип [иноагента] должен быть на Навальном, Соболь и на всей этой шайке. Люди должны знать, что это не голос России, не голос российской общественности и оппозиции. Это голос иностранных структур, которые финансируют, чествуют и лелеют этих покемонов», — заключил Виталий Милонов.

Министерство юстиции Российской Федерации 9 октября включило так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента.