Закон о физлицах-иноагентах усилит защиту РФ от вмешательства Запада

В Госдуме объяснили, почему необходим закон о возможности признавать иностранными агентами не только СМИ, но также отдельных граждан и российские юридические лица.

Во вторник, 13 ноября, комитет Государственной думы по информационной политике рассматривает поправки ко второму чтению законопроекта, расширяющего действие закона об иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. Согласно предложенным поправкам, иноагентами могут быть признаны российские юридические лица, а также физлица, распространяющие сообщения иностранных СМИ-агентов или участвующие в их создании.

Ранее один из инициаторов принятия поправок — член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что закон может быть распространен в том числе на российских журналистов, работающих в иностранных СМИ, признанных иноагентами. Кроме того, в реестр иноагентов могут попасть иностранные структуры и российские блогеры, получившие финансирование из-за рубежа.

Политики и эксперты предрекают, что под действие этого закона могут подпасть граждане, участвующие в «раскачке» ситуации в России на иностранные деньги, в том числе скандальный блогер Алексей Навальный, его помощница — юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, замешанный в многочисленных скандалах и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за организацию незаконных митингов Дмитрий Гудков и им подобные.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, закон о физических лицах — иноагентах сегодня России просто жизненно необходим: по мнению парламентария, предлагаемые поправки в законодательство РФ помогут серьезно ограничить вмешательство иностранных спецслужб во внутренние дела нашей страны.

«У нас есть законодательство, которое определяет иностранных агентов — юридических лиц, но сегодня мы очень хорошо понимаем, что этого уже недостаточно. Закон необходимо развивать, распространяя этот статус в том числе на физических лиц. Это делается в рамках развития российского законодательства, так что фактически — это плановый закон», — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению собеседника ФАН, с тех пор, как эти поправки поступили в Госдуму около двух лет назад, ситуация в мире кардинально изменилась, что заставило парламентариев форсировать принятие соответствующих изменений в российское законодательство.

«За последнее время Соединенные Штаты Америки резко усилили финансирование пятой колонны, действующей в России, и на это необходимо реагировать, — считает депутат ГД. — В связи с усилением направленной против нашей страны работы западных спецслужб нам надо давать адекватный ответ, максимально усиливая защиту нашего государства. Посмотрите, что сейчас происходит в той же Боливии!.. Мы видим, что идет целенаправленное усиление агрессивного курса Соединенных Штатов Америки по всему миру. Вашингтон пытается всеми силами наращивать свое доминирование в мире, и нам необходимо этому противостоять».

Именно против таких проводников американских ценностей в нашей стране и будут направлены поправки в закон об иноагентах, подчеркнул Евгений Федоров.

Согласно поправкам, иностранными агентами могут быть признаны российские юридические лица, а также физические лица, распространяющие информацию, полученную от иностранных СМИ-агентов или участвующие в создании такой информации. Физлица, которые могут быть признаны иноагентами, должны получать денежные средства или имущество от иностранных граждан и организаций, либо от уполномоченных ими российских лиц, получающих деньги из-за рубежа.

Напомним, согласно закону о СМИ, Минюст РФ признал иноагентами и внес в соответствующий реестр девять зарубежных изданий, вещающих на русском языке, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода» и несколько его «ответвлений», в том числе телеканал «Настоящее время».