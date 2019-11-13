Москва, 13 ноября. Госдума держит на контроле ситуацию с нападением на врачей и препятствованием действиям медицинских работников. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Таким образом, избежать наказания за проявление агрессии в отношении врачей больше не удастся. В сентябре Морозов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на ситуацию в Кургане, где в августе группа людей не пускала бригаду скорой помощи к пациенту с травмой голову. Врачам пришлось вызвать полицию, чтобы им дали работать, однако нарушители не понесли заслуженного наказания. Один из них получил штраф в размере 600 рублей за мелкое хулиганство (за то, что использовал ненормативную лексику в публичном месте), остальные же и вовсе избежали ответственности. В то же время статья КоАП «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» предусматривает штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей.

Действия самих сотрудников правоохранительных органов в данной ситуации вызвали нарекания у администрации Курганской области — полиция не провела проверку по факту обращения медиков, пишет «Парламентская газета».

«Любой, кто создает преграды работе медиков, должен понимать, что это противоправное действие, за него будет наступать ответственность. Неотвратимым должно быть наказание для тех, кто считает для себя возможным пренебрегать ценностью жизни другого человека», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Напомним, что в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить наказание за нападение на врачей и препятствование их работе.