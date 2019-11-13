Москва, 13 ноября. Петицию с требованием законодательно разрешить не взвешивать собак и кошек перед посадкой в самолет опубликовали на Change.org.

Петиция за отмену взвешивания животных в РФ появилась после истории с толстым котом. Она адресована в Совет Федерации, Госдуму, «Аэрофлот» и S7. В тексте говорится, что домашние животные должны иметь право перемещаться с хозяевами в комфортных условиях.

«Поэтому важно внести поправку в «Воздушный кодекс Российской Федерации», запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолёта», — говорится в петиции.

Напомним, один из пассажиров рейса «Аэрофлота» из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве заменил своего кота весом более восьми килограммов на более легкого для оформления его провоза в салоне самолета. Отмечается, что перевозчик исключил пассажира из своей программы лояльности и забрал накопленные мили, добавили в компании. Инцидент произошел во время регистрации на самолет из Риги во Владивосток с пересадкой в «Шереметьево». Как рассказали в компании, в социальных сетях появился пост, автор которого сообщал, что на период регистрации он подменил своего кота весом более восьми килограммов более легкой и внешне похожей кошкой.

В Facebook хозяин кота Михаил пожаловался, что в Латвии кота пустили в салон самолета, а в Шереметьево сотрудница авиакомпании зафиксировала превышение нормы тяжести. По его словам, вместо разрешенных восьми килограммов его питомец весит десять. Однако мужчина смог решить этот вопрос, подменив кота на взвешивании. Правонарушение смогли зафиксировать видеокамеры.

Просмотрев кадры, специалисты смогли убедиться, что во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в социальной сети.

Кроме того, в авиакомпании уточнили, что пассажир нарушил правила неоднократно: он не сдал животное весом более восьми килограммов в багаж, а также впоследствии вынимал кота из переноски на борту.