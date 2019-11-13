Медведев перечислил требующие решения проблемы сельской медицины

Барнаул, 13 ноября. Председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поручит министерству экономики и связи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть подключение сельских социальных объектов к Сети и контролировать качество связи.

Глава правительства обратил внимание на то, что не у всех медицинских учреждений есть качественное подключение к интернету.

«Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов к сети и, естественно, систематически проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету», — подчеркнул премьер-министр в ходе совещания в Алтайском крае, посвященном развитию сельских населенных пунктов.

Кроме того, Медведев указал на проблему с ФАПами в селах. Так, по его словам, далеко не везде приобретаются мобильные медицинские комплексы, однако деньги из бюджета на это выделены.

«В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается», — заявил он.

Российский премьер также отметил, что еще одной проблемой является развитие санитарной авиации, в том числе речь идет о Сибири и ДФО. В качестве примера он привет отсутствие в некоторых местах взлетно-посадочных полос (ВПП), которые могли бы быть рядом с медицинскими учреждениями. Медведев заверил, что соответствующее поручение он даст компетентным ведомствам.

Ранее глава Кабмина заявил, что российские регионы получат 3 миллиарда рублей на развитие информационной инфраструктуры, отмечала Deita.ru.