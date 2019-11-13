Ученые выяснили, насколько эффективны афродизиаки и духи с феромонами

Москва, 13 ноября. Специалисты выяснили, насколько эффективно применение афродизиаков и духов с феромонами.

Флаконы с веществами, которые увеличивают интимное влечение, можно встретить на полках магазинов для взрослых. Согласно распространенному мнению, афродизиаки — это еда и запахи, которые могут повысить половое влечение. Чаще всего к таким продуктам относят устрицы, шоколад, спаржу. Однако, как подчеркивают ученые, подтвержденных фактов этому нет. В частности, в научных исследованиях не говорится со стопроцентной уверенностью о том, что устрицы, к примеру, повышают либидо.

Также сомнению поддается «чудесная» сила бананов, которые, как говорят в быту, влияют на интимное влечение ввиду определенной формы, пишет Planet Today.

Причем ученые подчеркивают, что устрицы действительно положительно влияют на организм, но все дело не в их форме, а в содержании. В составе моллюсков есть цинк, который участвует в выработке тестостерона. Представители сильной половины человечества неоднократно отмечали, что после регулярного употребления устриц они чувствовали себя намного лучше.

Повысить либо могут авокадо, рыба, грецкие орехи. Эти продукты богаты полезными микроэлементами, которые необходимы организму человека, и афродизиаки в данной случае не играют совершенно никакой роли.

Человек начал говорить о влиянии духов с феромонами, основываясь на опыте животных, которые в отдельные жизненные периоды начинают вырабатывать определенные запахи. Ученые решили проверить, могут ли люди воздействовать друг на друга запахами. Оказалось, что содержащиеся в духах с феромонами андростадиенон и эстратетраенол — вещества входящие в состав мочи мужчин и женщин — не воздействуют на людей противоположных полов. Об этом сообщили эксперты из университета Западной Австралии.

Напомним, ранее группа японских ученых пришла к заключению, что феромон ESP1 заставляет представительниц прекрасного пола почувствовать сильное возбуждение.