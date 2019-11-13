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Ученые выяснили, насколько эффективны афродизиаки и духи с феромонами

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Ученые выяснили, насколько эффективны афродизиаки и духи с феромонами

Москва, 13 ноября. Специалисты выяснили, насколько эффективно применение афродизиаков и духов с феромонами.

Флаконы с веществами, которые увеличивают интимное влечение, можно встретить на полках магазинов для взрослых. Согласно распространенному мнению, афродизиаки — это еда и запахи, которые могут повысить половое влечение. Чаще всего к таким продуктам относят устрицы, шоколад, спаржу. Однако, как подчеркивают ученые, подтвержденных фактов этому нет. В частности, в научных исследованиях не говорится со стопроцентной уверенностью о том, что устрицы, к примеру, повышают либидо.

Также сомнению поддается «чудесная» сила бананов, которые, как говорят в быту, влияют на интимное влечение ввиду определенной формы, пишет Planet Today.

Причем ученые подчеркивают, что устрицы действительно положительно влияют на организм, но все дело не в их форме, а в содержании. В составе моллюсков есть цинк, который участвует в выработке тестостерона. Представители сильной половины человечества неоднократно отмечали, что после регулярного употребления устриц они чувствовали себя намного лучше.

Ученые выяснили, насколько эффективны афродизиаки и духи с феромонами

Повысить либо могут авокадо, рыба, грецкие орехи. Эти продукты богаты полезными микроэлементами, которые необходимы организму человека, и афродизиаки в данной случае не играют совершенно никакой роли.

Человек начал говорить о влиянии духов с феромонами, основываясь на опыте животных, которые в отдельные жизненные периоды начинают вырабатывать определенные запахи. Ученые решили проверить, могут ли люди воздействовать друг на друга запахами. Оказалось, что содержащиеся в духах с феромонами андростадиенон и эстратетраенол — вещества входящие в состав мочи мужчин и женщин — не воздействуют на людей противоположных полов. Об этом сообщили эксперты из университета Западной Австралии.

Напомним, ранее группа японских ученых пришла к заключению, что феромон ESP1 заставляет представительниц прекрасного пола почувствовать сильное возбуждение. 

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