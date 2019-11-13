Москва призывает не раздувать истерию из-за доклада МАГАТЭ по Ирану

Москва, 13 ноября. Раздувать политическую истерию из-за доклада МАГАТЭ, в котором говорится об обнаружении частиц урана на незаявленном объекте в Иране, неправильно. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщило, что эксперты организации обнаружили частицы природного урана на ранее не заявленном объекте в Иране. При этом объект, на котором были обнаружены частицы, в документе назван не был. По данным источников AFP, инспекторы МАГАТЭ брали пробы в районе Туркузабад в Тегеране.

Сергей Рябков отметил, что Москва ознакомилась с докладом МАГАТЭ. По словам дипломата, позиция России очень проста: необходимо дать Тегерану и секретариату организации возможность полностью прояснить ситуацию. На конкретные вопросы даются конкретные ответы, и этот процесс не закончен, подчеркнул Рябков. Однако, по словам замглавы МИД России, проявляется тенденция со стороны некоторых сил спекулировать на данной теме. В качестве примера Рябков назвал заявление евротройки на министерском уровне, где «теме придается определенное звучание».

«Мы воспринимаем это как часть более широкой картины. Мы знаем о том, что у целого ряда государств на протяжении долгой истории взаимодействия с МАГАТЭ возникали похожие или даже гораздо более серьезные ситуации, которые решались в спокойном, профессиональном ключе, без нагнетания», — сказал Сергей Рябков в комментарии РИА Новости.

Дипломат назвал неправильным «раздувание политической истерии» вокруг доклада МАГАТЭ.

«Мы считаем, что сейчас вокруг обнаружения частиц антропогенно измененного урана на объекте в Туркузабаде начинать раздувать политическую истерию неправильно, это отражение линии на общее преднамеренное осложнение обстановки вокруг Ирана и в Персидском заливе в целом», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Москва выступала и выступает против осложнения ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул: главное — РФ предлагает конкретные пути, как можно было бы дать шанс «поработать дипломатии» в данной ситуации.

Напомним, США в 2018 году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе и разморозили санкции в отношении Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.