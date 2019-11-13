ФСБ РФ пресекла деятельность группировки, продававшей наркотики через Интернет

Москва, 13 ноября. ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая организовала один из крупнейших нелегальных интернет-магазин для продажи наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

Правоохранители провели масштабную операцию в десяти регионах России. Из незаконного оборота изъяли 440 килограммов запрещенных веществ. Общая стоимость наркотиков оценивается в 650 миллионов рублей.

Кроме того, в ЦОС рассказали, что удалось задержать с поличным семь курьеров подпольного интернет-магазина. Они перевозили наркотики внутри регионов, а также между субъектами РФ.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Авторы инициативы предлагают наказывать за склонение к употреблению запрещенных веществ лишением свободы на срок до семи лет.