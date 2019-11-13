Военные РФ в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Дамаск, 13 ноября. Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию на территории провинции Даръа. Под контролем Центра по примирению враждующих сторон гумпомощь была доставлена в населенный пункт Сайда.

В ходе прошедшей 12 ноября акции сотрудники ЦПВС раздали 500 продовольственных наборов, в которые входит мука — ключевой продукт питания — и сладости, малодоступные для жителей разоренной войной Сирии.

Кроме того, российские военные раздали местным школьникам рюкзаки для книг и тетрадей — также необходимые и зачастую недоступные. Сейчас, на фоне стабилизации по всей Сирии, в поселке Сайда возобновили работу школы и детские сады. До прихода Сирийской арабской армии террористы заняли эти здания и использовали их в качестве своих штабов.

Параллельно с раздачей продовольствия российские врачи провели медицинскую акцию и приняли несколько десятков местных жителей. Во многих районах Сирии недоступны лекарства и квалифицированная медицинская помощь, поэтому зачастую работа российских врачей в ходе гумакций оказывается единственной возможностью помочь больным сирийцам.

Напомним, на текущий момент российский ЦПВС провел на территории более 2200 гуманитарных акций, в ходе которых было роздано несколько тысяч тонн продовольствия. География гуманитарных акций, которые проводят российские войска, постоянно расширяется, однако большая часть из них проводится в западных, наиболее густонаселенных районах страны, сильно пострадавших в ходе войны с терроризмом.