Стало известно, как вырастет максимальный размер «декретных» в РФ

Москва, 13 ноября. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска вырастет с 1 января будущего года до 322 тыс. рублей, сейчас он превышает 301 тыс. рублей. Об этом заявили журналистам в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

В ФСС уточнили, что максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска увеличится на более чем 20 тысяч рублей и составит 322 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Кроме того, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет практически до 28 тыс. рублей вместо 26 тыс. рублей в текущем году, обратили внимание в организации.

Напомним, россиянки, которые готовятся к материнству во второй раз, имеют право на финансирование от государства. Как напоминает Deita.ru, можно обратиться за единовременной выплатой, которая составляет 17480 рублей. Помимо этого, предусмотрен материнский капитал, который составляет более 450 тысяч рублей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила засчитывать время, которое россиянки посвящают уходу за детьми, в трудовой стаж. Она указала на то, что за последние годы роль женщины как игрока политической и экономической жизни страны существенно укрепилась.