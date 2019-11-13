Китаец 20 лет прожил с вросшим в носу зубом

Москва, 13 ноября. Житель Китая 20 лет жил с вросшим зубом в носу и даже не подозревал об этом.

Житель китайского города Харбин решил обратиться к врачам в начале ноября после того, как у него появились проблемы с дыханием. Он начал страдать от заложенности носа, из-за чего плохо спал по ночам. Об этом пишет Daily Mail.

Врачи провели рентгеноскопию, после чего обнаружили, что в носовой полости пациента расположен подозрительный сгусток. Позже выяснилось, что это зуб. Оказывается, в 1999 году будучи 10-летним мальчиком он упал с высоты третьего этажа и потерял два зуба. Один из них попал в нос и начал расти там.

Хирурги приняли решение провести операцию. Она продолжалась около 30 минут. Им удалось удалить из носа мужчины сантиметровый зуб. В настоящее время житель Харбин чувствует себя значительно лучше, а его дыхание нормализовалось.

В начале августа сообщалось, что индийские врачи провели необычную операцию по удалению из челюсти семилетнего мальчика опухоли, полной рудиментарных зубов. Операция, которая продолжалась несколько часов, прошла успешно. В удаленном наросте, вес которого составил порядка 200 граммов, медики насчитали не менее 526 мелких зубов размером от 0,1 до 15 мм.

Напомним, ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера рассказали, что зубные имплантаты могут быть причиной появления опасной инфекции — периимплантита.