Более 80% Венеции затопило из-за проливных дождей

Венеция, 13 ноября. Более 80% территории Венеции оказалось под водой из-за проливных дождей. В связи с наводнением в городе могут ввести режим чрезвычайного положения, сообщает агентство ANSA.

Сейчас уровень воды в Венеции достиг 183 сантиметров. Из-за паводка затопило весь исторический центр города, в том числе площадь Святого Марка и одноименный собор. Жителям и гостям Венеции рекомендовали не выходить на улицу.

«На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу, и ущерба не избежать», — заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Телеканал «360» опубликовал видео затопленного города — роликами поделились пользователи соцсетей.

Наводнение в Венеции стало самым масштабным с 1966 года — тогда уровень воды достиг 190 сантиметров, при этом критическим значением считается отметка 130 сантиметров. Кроме того, в 1960-х затопило не только Венецию, но и другие итальянские города, передает «Царьград».

Феномен «высокой воды» характерен для Венеции, поскольку она расположена на нескольких островах в лагуне Адриатического моря, уровень воды в котором обычно повышается осенью и весной во время приливов. Наводнение началось не только из-за проливных дождей, но и в связи с сильным ветром, дующим с моря. По данным синоптиков, на Венецию надвигается северный циклон, поэтому 14 ноября ожидается усиление дождей.

Ранее сообщалось о наводнении, которое произошло в начале сентября в Японии. Из-за разрушительного тайфуна многие населенные пункты оказались затоплены и остались без электроэнергии, пишет Deita.ru.