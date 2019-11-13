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МИД РФ приветствует решение Мексики предоставить убежище Моралесу

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МИД РФ приветствует решение Мексики предоставить убежище Моралесу

Москва, 13 ноября. Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Моралес прибыл в Мексику. Он поблагодарил власти страны за решение предоставить ему политическое убежище. По словам Моралеса, это спасло ему жизнь.

Сергей Рябков отметил, что ситуация в Боливии развивалась очень динамично. Он добавил, что Москва не просто наблюдала за происходящим, а оценивала и анализировала последствия тех или иных действий.

«То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — сказал Сергей Рябков в комментарии РИА Новости.

Напомним, на состоявшихся 20 октября президентских выборах в Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, однако его основной соперник — Карлос Меса — не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть президентский пост для обеспечения стабильности в стране. После этого Эво Моралес объявил об отставке, следом за ним свои должности покинуло все высшее руководство страны.

МИД России призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности. В ведомстве отметили, что события в Боливии развиваются по лекалам срежиссированного госпереворота.

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Источник: РИА Новости
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