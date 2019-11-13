На Украине раскритиковали требование Киева от России в Международном суде ООН

У Киева нет конкретных аргументов по целому ряду эпизодов поднимаемых им в международных инстанциях на протяжении последних пяти лет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Украина требует оправданий

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Москвы доказательств того, что должностные лица РФ не причастны к финансированию терроризма. Такое заявление сделала заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль в ходе брифинга.

Так чиновница прокомментировала решение Международного суда ООН, отклонившего жалобу России. Российские представители заявили, что предмет разбирательства не находится в пределах юрисдикции данного органа. В то же время председательствующий судья Ахмед Юсуф признал юрисдикцию института над разбирательством по этому вопросу.

«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — заявила Зеркаль.

Само решение судьи Зеркаль назвала «победой украинской дипломатии на российском поле». При этом она обратила внимание, что окончательный вердикт суда ООН по делу может быть вынесен не раньше 2022–2023 годов.

В 2017 году Украина обвинила Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Отсутствие конкретных шагов

Как отметил Евгений Голышкин, такие требования высокопоставленных украинских должностных лиц говорят об отсутствии конкретных аргументов у официального Киева по целому ряду эпизодов поднимаемых им на протяжении последних пяти лет гражданской войны на Украине. Являясь абсолютно зависимой стороной от крупных мировых игроков, Украина панически хватается за информационные поводы создавая себе ложный имидж «борца за справедливость».

«Обращения в международные инстанции подобного уровня являются попыткой «набивания цены» перед предстоящими переговорами «нормандского формата». Более пяти лет мы слышим угрозы в адрес России о новых пакетах санкций, о расторжении договоров по транзиту газа в Европу, о имеющихся «железных доказательствах» причастности России к трагедии малайзийского Boeing», — добавил Евгений Голышкин.

Однако, уверен украинский политолог, все это просто информационная шумиха для Запада перед очередными переговорами в рамках минского процесса или же перед переговорами по кредитным обязательствам перед МВФ.

«ООН уже неоднократно давала понять Украине, что Киев должен проявить политическую волю в решении внутреннего конфликта, но каждый раз мы видим повторение одних и тех же пустопорожних заявлений со стороны официальных властей, без конкретных шагов в данном направлении», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее в Совфеде призвали украинского лидера Владимира Зеленского провести зачистку политической элиты на Украине. Он либо наведет порядок (пересажает коррупционеров, выгонит с работы говорливых шутников) и тогда у него что-нибудь получится, либо Зеленский не состоится как президент и «превратиться в футбольный мяч, который будет пинать каждый».

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.