Москва, 13 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что школы и детсады в селах сегодня строятся недостаточно быстро, что недопустимо. Об этом он рассказал на совещании, посвященном развитию сельских территорий.

По словам председателя правительства, школы и детские сады в селе нужны в первую очередь. Медведев заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро.

«Есть регионы, где стройка только-только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом недопустимо», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ исключило из дорожной карты предложение отменить компенсации расходов сельским учителям и педагогам за отопление, освещение и оплату жилья.

Ранее согласно проекту «Плана по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ» льготы для сельских медиков и педагогов должны были отменить в связи с плановым повышением зарплат. Документ был опубликован сайте Минэкономразвития.

Соответствующее предложение было раскритиковано депутатами и сенаторами. Так, член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Аркадий Пономарев посчитал, что отмена льгот противоречит программе российского правительства — «Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года». Документ был принят в 2015 году. Он предписывает расширять меры социальной поддержки медицинских работников, а также создавать привлекательные условия жизни и труда работникам, привлеченным в сельскую местность.

Пономарев направил письмо в ведомство с просьбой исключить пункт об отмене льгот. В Минэкономразвитии убрали из дорожной карты «мероприятие по отмене компенсации сельским учителям расходов на оплату жилья, отопления и освещения».

Отметим, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить выплаты врачам, которые уезжают в села и малые города в рамках программы «Земский доктор». Также было предложено создать программу «Земский учитель» — для поддержки педагогов, переезжающих в села, сообщает «Газета.ru».