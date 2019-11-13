Политолог прокомментировал заявление украинского эксперта о «трех ошибках» Зеленского

Москва, 13 ноября. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал заявление украинского политолога о «трех ошибках» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в прямом эфире телеканала NewsOne заявил, что глава украинского государства уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания.

Как указывал Спивак, на Украине по сей день не наказаны коррупционеры, принцип «закон один для всех» не функционирует, а украинцы не возвращаются в страну. Эти ошибки, по мнению эксперта, приведут к очень скорому роспуску Верховной рады и изгнанию правительства.

Спивак не исключил, что нынешнее правительство «будет изгнано из страны в феврале».

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев заявил, что такое мнение на сегодняшний день актуально. Он отметил, что украинцы, скорее всего, еще верят в нового главу государства и в то, что результате наступит.

«Но я думаю, что он (результат. — Прим. ФАН) не наступит: например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность. А силовые структуры подчинены не Зеленскому, министр внутренних дел Аваков — сажать должен он», — заявил Журавлев.

Эксперт также обратил внимание на то, что авторитет Зеленского был «получен в кредит», а кредиты всегда надо отдавать.

Как сообщал ранее НСН, президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса. Отмечалось, что глава российского государства опередил своего украинского коллегу Владимира Зеленского.