Диетологи назвали привычки в еде, которые мешают похудеть

Москва, 13 ноября. Эксперты назвали привычки, которые могут стать причиной появления у человека лишнего веса.

По словам диетологов, физическая нагрузка, правильное питание могут оказаться бесполезными во время похудения, если есть нездоровые привычки в еде. Так, самое главное правило, которое позволит сохранить хорошую фигуру, — соблюдение размера порций. Важно также не забывать о времени приема пищи.

Лучше отказаться от перекусов сидя перед телевизором или за компьютером. Именно в это время, предупреждают эксперты, есть шанс съесть больше обычного. Также не нужно есть на ходу. Эксперты советую отдавать предпочтение блюдам, приготовленным самостоятельно, так как во время этого процесса человек может контролировать калорийность используемых продуктов. Отметим, ранее специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США Фастфуд рассказали, что готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей.

Диетологи подчеркивают, что во время приема пищи торопиться не нужно. Это связано с тем, что сигнал о сытости мозг получает только спустя 20 минут, и есть риск съесть лишнего при слишком быстром приеме пищи.

Кроме того, для сохранения стройности важно вести активный образ жизни и соблюдать принципы правильно питания. Еще одним секретом, позволяющим сохранить фигуру в норме, является сон. Спать нужно, как отмечают эксперты, не меньше шести-восьми часов. Также лучше всего употреблять в пищу продукты, которые богаты клетчаткой, быстро и надолго насыщающей организм.

Ранее главный внештатный диетолог министерства здравоохранения России Виктор Тутельян рассказал о правильном питании в осенний период. Он обратил особое внимание на то, что с наступлением первых холодов россиянам следует укрепить иммунитет. Тутельян советует питаться овощами и фруктами, которые помогут организму получить необходимые витамины. Как заметил специалист, замороженные консервированные продукты можно оставить на зиму. Самое главное, по его словам, не переедать и активно заниматься спортом.