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Минобороны Грузии заявило о минимальной угрозе нового конфликта

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Минобороны Грузии заявило о минимальной угрозе нового конфликта

Тбилиси, 13 ноября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которую возглавляет Бидзина Иванишвили, свела к минимуму угрозу повторения конфликта, подобного произошедшему в 2008 году столкновению. Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании Imedi.

«В результате прагматичного, правильного и разумного правления нашей власти теоретическая опасность войны доведена до минимума. Это, конечно же, не произошло случайно, автоматически. Это является результатом той осмысленной и разумной политики правления Иванишвили в Грузии», — отметил Гарибашвили, отвечая на вопрос о риске повторения военных действия августа 2008 года.

Кроме того, глава Минобороны Грузии подчеркнул, что нынешнее правительство единственное, при котором страна не вела войн и не теряла территорий.

Напомним, в августе 2008 года Грузия подвергла обстрелу столицу Южной Осетии. В зоне конфликта находились 500 миротворцев из России. Российские власти приняли решение о вводе войск в зону противостояния. Активные боевые действия шли пять дней, после чего грузинские войска отступили.

После конфликта Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии, являвшейся еще одной грузинской автономией. Из-за этого в Тбилиси приняли решение разорвать дипломатические отношения с Москвой.

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Источник: Imedi
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