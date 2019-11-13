В МВД назвали число случаев мошенничества с платежными картами россиян

Москва, 13 ноября. В министерстве внутренних дел РФ сообщили о росте числа преступлений с использованием платежных карт россиян. По подсчетам ведомства, за прошедшие девять месяцев в стране было зафиксировано 10,3 тыс. подобных преступлений.

Как отмечают в министерстве, это на 417,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

В общей сложности за указанный период на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 205 тыс. преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в 2018 году, сообщает RT.

Как отмечала Deita.ru, злоумышленники усовершенствовали схему воровства денег с банковских карт россиян.