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Минюст США готовится обнародовать доклад о слежке ФБР за Трампом

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Минюст США готовится обнародовать доклад о слежке ФБР за Трампом

Вашингтон, 13 ноября. Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц готовится обнародовать доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки ФБР за кандидатом в президенты Дональдом Трампом в 2016 году. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post.

По словам собеседников издания, Хоровитц устанавливает сроки для вызова свидетелей, чтобы проанализировать подготовленный отчет. Как передает WP, источники считают это «очевидным подтверждением того, что документ вскоре будет обнародован».

«Генеральный инспектор министерства юстиции начал составлять список свидетелей для рассмотрения проекта разделов его доклада о расследовании ФБР кампании президента Трампа в 2016 году. Это самый ясный признак того, что долгожданный документ скоро будет обнародован публично, говорят люди, знакомые с этим вопросом», — пишет WP.

По данным газеты, доклад могут обнародовать либо 20 ноября, либо после 28 ноября.

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации ранее неоднократно обвиняли правоохранительные органы в ведении слежки за предвыборным штабом республиканца в 2016 году. В конце октября The Washington Post сообщала, что проверка обстоятельств начала нацеленного на Трампа расследования спецслужб США в 2016 году превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он выясняет, почему в 2016 году было начато расследований действий Трампа, а также выясняет, при каких обстоятельствах было начало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Источник: The Washington Post
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