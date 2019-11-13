Росконтроль включил в черный список две марки подсолнечного масла

Москва, 13 ноября. Два подсолнечных масла оказались в черном списке Росконтроля после проведенных проверок. Нарушения были выявлены у марок «Каролины» и «Селяночки».

В пояснительной части говорится, что причиной внесения данных товаров в черный список стало несоответствие действительного состава продукции с заявленным на этикетке.

Производители подсолнечных масел «Каролина» и «Селяночка» указали на упаковке, что их продукция соответствует категории высшего сорта. Тем не менее, результаты экспертизы показали, что масла относятся к категории первого сорта. Проводившие расследование специалисты заявляют, что образцы продуктов не были такими свежими, как было заявлено производителями.

Рекомендации со знаком отличия получила продукция марок: «Слобода», «Благо» и «Mr. Ricco». Масла марок «Россиянка» и «Затея» были признаны качественными, однако к ним было несколько замечаний – они не являются рафинированными дезодорированными маслами, как это указано на их упаковке.

Росконтроль регулярно проводит тестирование качества продуктов, а также проверяет соответствие заявленной информации на упаковке действительной. Ранее была проведено исследование качества сгущенного молока. По результатам экспертизы в черный список была внесена продукция марок «Главпродукт» и «Глубокое». Рекомендованными к покупке эксперты признали сгущенное молоко «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское».

Отслеживать товары, которые попадают в черный список Росконтроля можно на их официальном сайте.