Москва, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 12 ноября, сообщил о намерении обсудить с главой США Дональдом Трампом невыполнение курдскими боевиками соглашений о перемирии. Поддерживаемые США курдские радикалы не ушли из полосы северо-восточной Сирии и продолжают представлять угрозу для Турции. Курдские боевики провоцируют турецких военных на ответные действия в Сирии.

Как сообщалось ранее, курдские радикалы, активно поддерживаемые американскими военными, все еще не ушли из полосы северо-восточной Сирии и продолжают представлять угрозу для Турции. Турецкая контртеррористическая операция «Источник мира» была приостановлена после подписания перемирия с курдскими бандами, однако те не выполняют условия соглашения и продолжают нарушать перемирие.

Это означает, что Турция в любой момент может возобновить контртеррористическую операцию. Однако сначала президент Турции хочет обсудить ситуацию со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который так или иначе отвечает за поведение курдских боевиков.

Ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы Антон Морозов, который предположил, что Турция решит проблему курдских радикалов на своей границе.

«Эрдоган в любом случае доведет эту операцию до конца, чего бы ему это ни стоило. Напряжение между США и Турцией доведено до пика. Мне кажется, что если американцы не выведут свои войска и сохранят свои позиции на северо-востоке в нефтяных районах, то Эрдоган продолжит успешное развитие своей антитеррористической операции», — сказал парламентарий.

Как пишет издание Inforeactor, на сегодняшний день курдские бандформирования остаются на оговоренной территории и нарушают перемирие, в результате чего несут потери. Как читают эксперты, Анкара может в любое время объявить об эскалации конфликта и продолжить антитеррористическую операцию.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России и президента Турции. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров, пишет «Газета.ру».Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».