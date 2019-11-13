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8:44 13 Ноября 2019

Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

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Аньес стала временным президентом Боливии

Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

Коварный удар по стране. Так передачу власти Жанин Аньес назвал свергнутый президент Боливии Эво Моралес. Временным главой государства сенатор объявила себя сама, Конституционный суд подтвердил законность перехода к ней всех полномочий. Пост лидера страны Моралесу пришлось покинуть из-за массовых протестов. Они начались после выборов. Оппозиция не признала победу действующего президента. Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он отметил, что находиться в Боливии ему сейчас небезопасно. К тому же, беспорядки так и не утихают. По сообщениям местных СМИ, во время протестов погибли семь человек.

 

Экстрадированному в США Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Алексею Буркову. Нашего соотечественника обвиняют в том, что он якобы руководил сайтом, который продавал номера краденных дебетовых и кредитных карт. Американское министерство юстиции оценило ущерб от его деятельности в 20 млн долларов. Также Буркова обвиняют в создании «клуба для элитных киберпреступников». Напомним, россиянина арестовали в Израиле по запросу США в 2015 году. В октябре 2019 года его экстрадировали в Америку. В связи с этим посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста.

 

Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку

Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

Директора одного из департаментов офиса Зеленского подозревают в коррупции. Его уже задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. По данным ведомства, чиновник просил за назначение на руководящую должность в «Нафтогаз» 300 тысяч долларов. Имя задержанного не названо, но некоторые СМИ предполагают, что речь идет о Светлане Кондзель. Она занимает пост директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента.

 

Путин сократил рабочий день для сельчанок

Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

Женщин, которые живут в селах, ждет сокращенный рабочий день. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о 36-часовой вместо 40-часовой трудовой неделе. Однако оплата останется той же. Также, согласно документу, жительницы сел будут получать повышенную зарплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

 