Пост президента Боливии временно заняла сенатор Жанин Аньес. События дня. ФАН-ТВ

Аньес стала временным президентом Боливии Коварный удар по стране. Так передачу власти Жанин Аньес назвал свергнутый президент Боливии Эво Моралес. Временным главой государства сенатор объявила себя сама, Конституционный суд подтвердил законность перехода к ней всех полномочий. Пост лидера страны Моралесу пришлось покинуть из-за массовых протестов. Они начались после выборов. Оппозиция не признала победу действующего президента. Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Он отметил, что находиться в Боливии ему сейчас небезопасно. К тому же, беспорядки так и не утихают. По сообщениям местных СМИ, во время протестов погибли семь человек.

Экстрадированному в США Буркову грозит до 80 лет тюрьмы До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Алексею Буркову. Нашего соотечественника обвиняют в том, что он якобы руководил сайтом, который продавал номера краденных дебетовых и кредитных карт. Американское министерство юстиции оценило ущерб от его деятельности в 20 млн долларов. Также Буркова обвиняют в создании «клуба для элитных киберпреступников». Напомним, россиянина арестовали в Израиле по запросу США в 2015 году. В октябре 2019 года его экстрадировали в Америку. В связи с этим посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста.

Сотрудницу офиса Зеленского задержали за взятку Директора одного из департаментов офиса Зеленского подозревают в коррупции. Его уже задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. По данным ведомства, чиновник просил за назначение на руководящую должность в «Нафтогаз» 300 тысяч долларов. Имя задержанного не названо, но некоторые СМИ предполагают, что речь идет о Светлане Кондзель. Она занимает пост директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента.