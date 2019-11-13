Москва, 13 ноября. Власти прорабатывают новую редакцию Кодекса РФ об административных правонарушениях, в котором штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, рассказали участники заседания в Аналитическом центре правительства.

Штрафы за хулиганство в России могут увеличить в пять раз. Отмечается, что законодатели хотят вынести некоторые положения в отдельные главы. Так, в новой редакции документа может появиться глава, посвященная правонарушениям, посягающим на избирательные права. Кроме того, предполагается, что в состав «мелкого хулиганства» будут отнесены отправление естественных надобностей в общественном месте и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу».

Наказания в виде штрафов за такие нарушения также вырастут с 500–одной тысячи рублей до 3–5 тысяч рублей или будут предусматривать обязательные работы на срок до 40 часов.

Как пишет «Ведомости», в числе новых норм — наказание за выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах. Кроме того, штрафом будет караться нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. Нарушение этой нормы грозит гражданам штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей (должностным лицам — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей).

Напомним, новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.

Водителям напоминают, что штрафы за отсутствие в транспортном средстве тахографа или блокировку прибора будут применяться к авто с восемью и более посадочными местами и к грузовикам, разрешенная максимальная масса которых составляет свыше 3,5 тонны.

Размер штрафа составляет от трех до пяти тысяч рублей для водителей и от 15 до 25 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Также предусмотрены санкции и для юридических лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

«Этим законом мы вводим ответственность в первую очередь для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то есть для владельцев транспортных компаний», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, тахограф — это контрольный бортовой прибор, который предназначен для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха экипажа.