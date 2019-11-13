В России резко увеличился объем штрафов за некачественный бензин

Москва, 13 ноября. Объем штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на АЗС России, резко увеличился. Об этом сообщили в Росстандарте.

По данным ведомства, за девять месяцев 2019 года за реализацию некачественного бензина было начислено 47 миллионов рублей штрафов. Эта сумма сопоставима с объемом штрафов, выписанных за весь 2018 год — тогда за продажу некачественного топлива постановили взыскать 50 миллионов рублей, пишет «Газета.ру».

Штрафовать АЗС за продажу топлива, не соответствующего техническому регламенту, начали в конце января 2018 года. Средняя сумма взыскания составила 580 тысяч рублей. Максимальный штраф, выписанный за первые шесть месяцев текущего года, превысил два миллиона рублей.

Как рассказали «Известиям» в Росстандарте, количество выписанных взысканий увеличилось в конце лета и в начале осени. Это произошло в связи с накопительным эффектом и более действенными точечными проверками организаций, нарушающих требования. Однако иногда владельцы АЗС добиваются снижения штрафов через суд, передает телеканал «360».

В Минпромторге подчеркнули, что уже заметен эффект от внедрения оборотных штрафов. По данным ведомства, взыскания привели к снижению доли сфальсифицированного и некачественного бензина.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить наказание за недолив топлива на АЗС. Авторы инициативы предлагают штрафовать заправки за подобные нарушения.