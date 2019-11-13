В Раде раскритиковали земельную реформу Зеленского

Киев, 13 ноября. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович призвал не доверять высказываниям президента Владимира Зеленского, обещавшего организовать всеукраинский референдум, если законопроект об открытии рынка украинской земли примут в первом чтении, пишут украинские СМИ.

По мнению Рабиновича, в принятии этого законопроекта в первую очередь заинтересованы представители Международного валютного фонда и американского финансиста Джорджа Сороса, чьи руки «тянутся к украинской земле».

«Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?» – эмоционально высказал свою позицию украинский парламентарий.

Вадим Рабинович предложил в первую очередь провести всеукраинский референдум, и только после этого выносить данный законопроект на рассмотрение в парламент. Депутат от «Оппозиционного блока» призвал остальных депутатов забыть свои политические разногласия и не позволить продавать иностранцам землю страны.

Планировалось, что парламентарии будут рассматривать законопроект о рынке земли одним из первых на пленарном заседании Рады 12 ноября. Однако позже законопроект убрали с повестки украинского парламента.

Мораторий на торговлю сельхозземлями действует на Украине уже почти 15 лет. Международный валютный фонд ожидает от киевских властей принятия земельной реформы, которую правительство затягивает уже несколько лет. В Раде прошлого созыва так и не сложилось единого мнения по данной теме – ряд фракций не хотел открытия рынки земли, мотивируя это опасением того, что крупные иностранные корпорации выкупят ее у населения за низкую стоимость.

Ранее Владимир Зеленский уже рассказал о законопроекте, который регулирует рынок земли. Согласно его высказываниям, в документе будет прописано право проведения операций с землей исключительно украинскими гражданами и компаниями.